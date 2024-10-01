Пиняев оформил второй дубль подряд в Кубке России

Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев снова отметился двумя забитыми голами в матче Кубка России.

В эти минуты «Локомотив» принимает на своем поле «Оренбург» в рамках пятого тура группового этапа национального Кубка. На данный момент «железнодорожники» ведут в счете 2:0.

Авторами двух забитых мячей в составе «красно-зеленых» стал Пиняев. Стоит сказать, что для 19-летнего вингера это уже второй дубль подряд в рамках Кубка России. В прошлый раз Пиняев отметился двумя голами в ворота «Химок» (5:1).

Следить за ходом всех событий в матче «Локомотив» - «Оренбург» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.