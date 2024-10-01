Рахимов: «Если игроки не проявляют себя и не выдают то, чего ожидаем, конечно же, это моя проблема»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- У вас прямо сейчас есть объяснение, почему за два матча «Рубин» так и не смог забить «Факелу»?

- Сложно объяснять, потому что надо понимать, что у нас с ними было две игры на Кубок. В прошлой игре в Воронеже нам удалось победить. Но вы видите, что в кубковых матчах у нас большая ротация. Надо дать возможность другим игрокам себя проявлять. Но это их шанс. Если не проявляют себя и не выдают то, чего ожидаем, конечно же, это проблема. Но проблема моя, в первую очередь, как тренера. Нам надо отобрать из того, что есть, конкурентоспособных игроков и двигаться. Это нормальный процесс. Я не вижу ничего страшного, и игрокам сегодня сказал, что нужно на поля проявлять характер. Когда вы ждете своего шанса, мало бьете, шанс нужно использовать, проявляя характер и желание. Недовольство нужно убирать, показывая самоотдачу, желание и борьбу. В этим компонентах в каких-то моментах мы сегодня уступали. Хотя опять мы смотрим, второй тайм был достаточно неплохим. Но сложно нам давалось давление, потому что оно было, но «Факел» уже опустился глубоко, и нам было достаточно сложно вскрывать эту оборону. Здесь нужно больше агрессии. Но я ребятам сказал, что Кубок у большинства из вас - это шанс, когда нужно себя проявлять. Дайте возможность на вас рассчитывать. Это нужно доказывать вот в таких играх.