ЦСКА объявил состав на игру против «Пари НН»

Во вторник вечером ЦСКА проведёт гостевой матч против «Пари НН» в пятом туре Кубка России. Рулевой московской команды Марко Николич принял решение выпустить на поле с первых минут следующих футболистов:

Тороп, Гайич, Роша, Лукин, Мойзес, Агапов, Зделар, Бистрович, Глебов, Койта, Мусаев.

Матч между «Пари НН» и ЦСКА стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

ЦСКА сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице своей группы Кубка России с восемью очками. Выше идёт «Краснодар» (девять очков).