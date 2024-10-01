Пятибратов: «Реально сегодня игроки показали, что достойны»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Показалось, что у «Факела» был более атакующий состав, да вы и сами это отметили перед началом встречи. Но получается так, что «Факел» играет на ноль и забивает. Не стоит ли такой состав пробовать в плане атаки и в чемпионате?

- Надо думать. Я согласен, очень профессиональное замечание с вашей стороны. Есть пища для размышлений, потому что реально сегодня игроки показали, что достойны. Мы в их возможностях никогда и не сомневались. Был период, когда не все игроки находились в не оптимальном состоянии, потому что я знаю, как они могут играть на самом деле. Поэтому да, будем думать. Они сегодня знали, что матч на Кубок - это возможность проявить себя и выйти в чемпионате. История с Андреем Ивлевым так и родилась - он показал, что он готов. Мы на Кубок это увидели. И когда выпускали его в Питере в состав, то не сомневались.

- Выход молодых футболистов - запланированная история, или вы действовали исходя из того, что происходило на поле?

- Планировали, конечно, дать ребятам немного игрового времени, потому что они часть команды. Если они не смогут играть, тогда мы не сможем понять, насколько они прогрессируют. Кто сыграл достойно, а кому-то помешали повреждения проявить себя. Я очень верю, что их ждет хорошее будущее в нашей команде.