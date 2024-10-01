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Пятибратов: «Рахимов - супертренер в моём понимании»

01 Октября 2024 • 19:25 Комментировать
Рубин
0:1
Факел

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Что эта победа значит для «Факела» прямо сейчас?

- Это эмоции. Мы потихонечку организовываемся. Мне кажется, что мы идем правильной дорогой. Каждый матч для нас как экзамен. Мы смотрим, насколько качество, которое мы даем на тренировках, воплощается в играх. Сегодня мне очень понравился первый тайм. Мы были командой, которая приехала играть в футбол. Мы создавали моменты и как минимум два еще могли забить в первом тайме с игры, но забить с пенальти - это тоже труд игроков. Это хорошее настроение, нам это важно. Плюс мы увидели состояние игроков. Молодые футболисты сегодня выходили, ребята, которые не много игровой практики получают. В общем много пищи для размышлений, надо все это сейчас спокойно проанализировать.

- Вы сказали, что вам понравился первый тайм. Что вас не устроило во втором?

- Не то, что не устроило. Я сказал, что мне больше понравился первый, потому что на нас немного давит ситуация, когда нет побед. Тяжело выходить раскрепощенными. Надо мастерство, чтобы так делать. Когда мы повели, во втором тайме у ребят было настроение сохранить результат. Не так смело мы шли вперед, как мне показалось. Поэтому без мяча тоже надо уметь играть. В принципе, я не припомню таких моментов у «Рубина», хотя, на мой взгляд, это очень квалифицированная команда. Я Рашида Маматкуловича очень давно знаю. Это супертренер в моем понимании, прекрасный подбор игроков. «Рубин» - та команда, которая может создать сложности любой команде. Тем ценнее наш сегодняшний успех, это успех, не надо стесняться об этом вслух сказать. Я сегодня поблагодарил ребят за то, что они верили, что мы сегодня можем выиграть. Для нас сейчас самое главное - психологический момент. С хорошим настроением едем домой.

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