Силкин высказался о дерби «Динамо» - «Спартак»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин дал комментарий по поводу предстоящего дерби со «Спартаком» в Кубке России. По словам Силкина, предсказать результат этого матча нельзя.

«Результат нельзя предсказать, потому что «Динамо» и «Спартак» - это непримиримые соперники, каждая их встреча важна. На этот матч даже игроков настраивать не надо. Борьбы будет столько, сколько в других матчах не бывает», - цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

«Динамо» и «Спартак» сыграют в среду, 2 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что в четырёх турах группового этапа Кубка России «Спартак» набрал девять очков, а «Динамо» - восемь.