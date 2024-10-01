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Пиняев быстро открыл счёт в матче «Локомотив» - «Оренбург»

01 Октября 2024 • 18:45 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Оренбург
1 1.38 X 5.50 2 7.80
перерыв

В кубковом матче «Локомотив» - «Оренбург» забит быстрый гол. Хозяева поля повели в счете уже на девятой минуте Эдгар Севикян получил заброс на правый фланг от Максима Ненахова, пошёл в дриблинг со смещением, оторвался от Казымджана Караташа и выкатил пас в район 11-метровой отметки, а подоспевший Сергей Пиняев вколотил мяч в сетку.

1:0 на табло, «Локомотив» набирает 15 очков в онлайн-таблице и уверенно лидирует, противник же может уступить в пятом матче подряд. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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