Заварзин дал прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»

Футбольный функционер Юрий Заварзин высказался о предстоящем столичном дерби между «Динамо» и «Спартаком».

По мнению функционера, болельщики сразу же погонят свои команды вперед.

«Мне кажется, что в основное время здесь будет ничья, а победителя «Динамо» и «Спартак» определят в серии пенальти», — приводит слова Заварзина Rusfootball.

Встреча пятого тура группового этапа Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» состоится завтра, 2 октября. Не пропустите текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult. Начало события — в 19:00 по столичному времени.