Деограсия - после 13 матчей подряд без побед: «Продолжаю верить в нашу методику работы»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- У «Оренбурга» серия из 13 матчей без побед. Как продолжать верить в себя в такой непростой ситуации?

- Я продолжаю верить в нашу методику работы, продолжаю верить без сомнений в нашу команду, в наш стиль игры. Продолжаем работать так, как до этого работали. Стараемся. Придут результаты.

- «Локомотив» - один из лидеров российского футбола. Как ему противостоять? В чем задача «Оренбурга», кроме борьбы за третье место в группе?

- Наша задача, как и всегда - мы всегда выходим побеждать, играем всегда на победу. Что касается «Локомотива» - это одна из самых лучших команд прямо сейчас. Мы уже дважды встречались с «Локомотивом» в этом сезоне, играли в Оренбурге, у себя дома. Я бы не сказал, что была большая разница между нами и «Локомотивом». Но это правда, что мы уступили в тех двух матчах, а сегодня играем на выезде. Это будет совершенно другой футбол. Постараемся сделать все возможное, чтобы победить.