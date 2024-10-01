Галактионов: «Сулейманов с Воробьёвым хорошо дополняют друг друга»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Стопроцентный результат в Кубке, задача по сути решена на групповой стадии. В чем сейчас мотивация и задачи на последние два матча групповой стадии?

- Мотивация? Самое главное - развивать свои игровые принципы, развивать качество игры. Неоднократно подчеркиваем, что команда - это не 11 игроков, это все 23 игрока, которые есть в заявке и готовятся, конкурируют между собой и пытаются доказывать свое превосходство в этой команде и добиваться положительного результата. Поэтому сегодняшняя игра - не исключение. Есть хорошая конкуренция, есть шанс для ребят. Еще раз говорю, домашний матч. Надеемся, что придут наши болельщики и в очередной раз поддержат нашу команду.

- Сулейманов с капитанской повязкой выходит. В чемпионате пока не забивал, в Кубке шесть голов. Это его турнир?

- Они с Воробьёвым хорошо дополняют друг друга, Тимур забивает в Кубке, Дима Воробьёв забивает в чемпионате. Поэтому достаточно неплохая связка. Что касается капитанской повязки, это то доверие, о котором мы к нему говорим. Понятно, что есть матчи не совсем удачные, но на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что есть конкуренция, и сегодняшний выход с повязкой, потому что Тимур - воспитанник и в сегодняшнем составе является тем игроком, который может повести за собой команду.