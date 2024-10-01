«Рубин» продлил безвыигрышную серию до шести матчей

1 октября казанский «Рубин» проиграл на своём поле воронежскому «Факелу» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу воронежского коллектива.

Данный результат продлил безвыигрышную серию «Рубина» до шести матчей. Ранее подопечные Рашида Рахимова проиграли «Спартаку», «Крыльям Советов» и «Зениту», а также сыграли вничью с ЦСКА и «Факелом».

Последний раз «Рубин» побеждал 27 августа в гостевом кубковом матче против «Факела».

Свой следующий матч казанцы проведут на своем поле с «Ахматом». Игра 11-го тура РПЛ состоится 5 октября.