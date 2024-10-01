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Кубок России

Победа за счёт резвого старта: «Факел» в Казани взял реванш у «Рубина»

01 Октября 2024 • 18:14 Комментировать
Рубин
0:1
Факел

«Рубин» и «Факел» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч пятого тура группового этапа состоялся 1 октября на стадионе «Казань Арена».

Протокол игры  
Рубин0:1Факел
  19'Ильин Владимир (0:1)
Нигматуллин АртурАшурматов РустамНижегородов КонстантинВуячич Игор 46' (Грицаенко Алексей ( 46') Апшацев Марат 69' (Васильев Никита Алексеевич ( 69') Безруков РусланЙочич БогданЧумич Никола  79'Кузнецов Даниил  37' 37' (Чуни Марвин ( 37') Шабанхаджай Дардан 46' (Фамейе Джоэль ( 46') Вада Валентин 61' (Иванов Олег ( 61')
Запасные: Рахмоналиев УмаралиХоджа ВелдинЗотов АлександрЛомовицкий АлександрСтавер ЕвгенийМукба ЭнриКорец Никита
Гудиев ВиталийЮрганов ИгорьСенхаджи Раян  58'Мастерной ВладиславСеле Табо 43' (Багамаев Абдула ( 43') Мертенс Дрис 63' (Васин Илья ( 63') Моцпан НикитаКвеквескири Ираклий  84'Багателия Лука  30' 46' (Ивлев Андрей ( 46') Ильин Владимир 85' (Симонов Кирилл ( 85') Гиоргобиани Николай 63' (Щетинин Михаил ( 63'  69')
Запасные: Калиничев Владислав
01 октября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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Не успели соскучиться друг по другу «Рубин» и «Факел». В прошлую пятницу они играли между в Воронеже, продемонстрировав унылые 0:0 в рамках десятого тура РПЛ. А теперь сошлись в пятом туре группового этапа Кубка России. Составы, естественно, отличались сильно. Рахимов из лидеров оставил в старте только Ваду, Безрукова и Ашурматова. Показав, что этот матч его не «сильно» интересует.

Ситуацией воспользовался «Факел». Воронежцы в кои-то веки сыграли смело, захватив территориальное и игровое преимущество. Да, именно гости в первую половину тайма безраздельно владели мячом, накатывались в позиционных атаках, забрасывали штрафную площадь навесами. Непривычно было видеть такой «Факел». И Воронеж был вознаграждён.

Очередной прострел в штрафную площадь рукой прервал Игор Вуячич, интересно, что он уже третий раз за сезон привёз пенальти. Именно за игру рукой. Обостряющий же прострел сделал Моцпан, а пенальти реализовал Владимир Ильин. Технично разбросал голкипера и мяч по разным углам – 0:1.

После пропущенного мяча «Рубин» проснулся, на что «Факел» решил ответить повышенной плотностью. Страсти накалились настолько, что до перерыва пришлось заменить Кузнецова (играл грубо) и Табо Селе (из-за травмы). А в перерыве матча произошло ещё три (!) замены, среди прочих покинул поле главный антигерой Вуячич.

Игра застыла, теперь «Факел» оборонялся, попав в привычную стихию. «Рубин» не совсем без моментов жил. Так Апшацев обострил передачей из центра, вскрыв зону на левом полуфланге. Чумич бил почти от угла вратарской площади, но не попал под дальнюю штангу. В середине тайма тренеры произвели ещё три замены – итого восемь к этому моменту. Игра стала чаще дробиться на паузы, эпизоды.

Такой она и доползла до финального свистка. «Факел» взял реванш у «Рубина», переиграв оппонента в Казани.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Факел

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