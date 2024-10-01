«Локомотив» назвал состав на матч с «Оренбургом»

Во вторник вечером «Локомотив» проведёт домашний матч против «Оренбурга» в пятом туре группового этапа Кубка России. Рулевой московской команды Михаил Галактионов принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Митрюшкин, Погостнов, Ньямси, Тикнизян, Ненахов, Тимофеев, Салтыков, Севикян, Сарвели, Пиняев, Сулейманов (капитан).

Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В четырёх прошедших турах Кубка России «Локомотив» лишь побеждал и набрал 12 очков.