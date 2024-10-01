Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Локомотив» назвал состав на матч с «Оренбургом»

01 Октября 2024 • 17:31 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
1 1.38 X 5.50 2 7.80
Через 0 ч. 37 мин.

Во вторник вечером «Локомотив» проведёт домашний матч против «Оренбурга» в пятом туре группового этапа Кубка России. Рулевой московской команды Михаил Галактионов принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Митрюшкин, Погостнов, Ньямси, Тикнизян, Ненахов, Тимофеев, Салтыков, Севикян, Сарвели, Пиняев, Сулейманов (капитан).

Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В четырёх прошедших турах Кубка России «Локомотив» лишь побеждал и набрал 12 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва

Новости по матчу

Сегодня, 01 Октября
02:08
Локомотив - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Сентября
19:18
Прогноз на точный счёт матча Локомотив — Оренбург Кубка России — 1 октября 2024
18:44
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Оренбург Кубка России — 1 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной» «Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах Мбаппе обратился к Гризманну Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Карпин отреагировал на заявление Дзюбы Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Осасуны» «Спасибо» за очередной позорный сезон!»: болельщики «Спартака» определили настоящее место Станковича после поражения от «Локомотива»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
«Это человеческий фактор»: Каменский высказался о травме Кузнецова Рыбин считает, что «Юта» преподнесёт сюрприз в первом сезоне в НХЛ Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» «Торпедо» на выезде «вынесло» «Барыс», забросив сразу 10 шайб Экс-главный тренер «Спартака» оценил вклад Голдобина в победном матче над ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
82 мин
Рубин Рубин
Факел Факел
0
1
1.65 3.65 5.10
Видео
01.10.24 в 18:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
1.50 4.50 5.60
Видео
01.10.24 в 20:45
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
4.35 3.65 1.76
Видео
02.10.24 в 16:15
Химки Химки
Ростов Ростов
2.87 3.45 2.34
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Октября
17:31 · Кубок России
«Локомотив» назвал состав на матч с «Оренбургом»
16:43 · Кубок России
«Факел» повёл в матче с «Рубином», реализовав пенальти
16:08 · Кубок России
«Рубин» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
30 Сентября
20:37 · Кубок России
Пономарёв не считает, что ЦСКА уверенно победит «Пари НН»
15:46 · Кубок России
Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак»
15:31 · Кубок России
Назначен судья на дерби «Динамо» - «Спартак»
28 Сентября
17:18 · Кубок России
«Я против американщины»: Черданцев высказался о формате Кубка России
27 Сентября
10:48 · Кубок России
Тренер ФК «Знамя Труда» не смог сломать стол, как обещал
26 Сентября
22:26 · Кубок России
Гогниев – о победе над «Амкалом»: «Заслуженно, за счёт характера и умения»
21:53 · Кубок России
Все медийные команды вылетели из Кубка России
21:26 · Кубок России
Быстрый гол позволил «Алании» выбить «Амкал» из Кубка
21:10 · Кубок России
Сторожук – о вылете из Кубка России: «Нужно было чем-то жертвововать»
20:05 · Кубок России
«Знамя Труда» одолело в серии пенальти тульский «Арсенал»
17:12 · Кубок России
Тихонов не полетел с «Енисеем» на кубковый матч
10:35 · Кубок России
Поддубский: «Можно сказать, что не повезло со жребием»
25 Сентября
21:25 · Кубок России
«Торпедо» выиграло кубковый матч у «КАМАЗа»
21:03 · Кубок России
«Композит» в серии пенальти выбил «Нефтехимик» из Кубка
21:02 · Кубок России
«Чайка» разгромила «Химик» в кубковом матче
20:33 · Кубок России
«Балтика» только в серии пенальти прошла в следующий раунд
20:24 · Кубок России
«Сокол» одолел «Орёл» в Кубке благодаря хет-трику Шпитального
20:04 · Кубок России
«Уфа» по пенальти переиграла «Волгарь»
18:55 · Кубок России
«Урал» одолел «СКА-Хабаровск» и вышел в следующий раунд Кубка России
17:57 · Кубок России
«Родина» разгромила «Машук-КМВ» и вышла в 1/16 финала Кубка России
14:05 · Кубок России
«Шинник» в серии пенальти выбил «Динамо-Владивосток»
24 Сентября
21:35 · Кубок России
«Волга» из Ульяновска в серии пенальти выбила «Ротор»
Все новости