Пономарёв не считает, что ЦСКА уверенно победит «Пари НН»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв полагает, что «армейцы» не смогут оформить лёгкую победу в Кубке России над «Пари НН» в гостях. Командам предстоит сыграть в пятом туре группового этапа Кубка России 1 октября, это грядущий вторник.

«У «Пари НН» неплохая команда, им просто не везёт. Перед болельщиками дома они будут очень стараться. Мы выиграем, но я даже не исключаю, что это будет победа в серии пенальти», - предполагает эксперт для телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА занимает второе место в группе, нижегородцы лишь замыкают турнирную таблицу на четвёртом месте квартета с одним баллом.