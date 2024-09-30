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Пономарёв не считает, что ЦСКА уверенно победит «Пари НН»

30 Сентября 2024 • 20:37 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
1 5.90 X 4.50 2 1.55
Через 23 ч. 4 мин.

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв полагает, что «армейцы» не смогут оформить лёгкую победу в Кубке России над «Пари НН» в гостях. Командам предстоит сыграть в пятом туре группового этапа Кубка России 1 октября, это грядущий вторник.

«У «Пари НН» неплохая команда, им просто не везёт. Перед болельщиками дома они будут очень стараться. Мы выиграем, но я даже не исключаю, что это будет победа в серии пенальти», - предполагает эксперт для телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА занимает второе место в группе, нижегородцы лишь замыкают турнирную таблицу на четвёртом месте квартета с одним баллом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пари НН

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