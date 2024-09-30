Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак»

Появилась информация о количестве проданных билетов на предстоящий кубковый матч между московскими «Динамо» и «Спартаком».

Пресс-служба «бело-голубых» рассказала изданию «Спорт-Экспресс» о том, что в настоящий момент на дерби реализовало примерно 20 тысяч билетов.

Встреча пятого тура группового этапа Кубка России «Динамо» - «Спартак» состоится 2 октября. Начало матча запланировано на 19:00 по столичному времени.

Перед стартом поединка «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав девять зачетных баллов. «Динамо» идет на второй позиции, имея в своей копилке восемь очков.