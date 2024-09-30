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Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак»

30 Сентября 2024 • 15:46 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Появилась информация о количестве проданных билетов на предстоящий кубковый матч между московскими «Динамо» и «Спартаком».

Пресс-служба «бело-голубых» рассказала изданию «Спорт-Экспресс» о том, что в настоящий момент на дерби реализовало примерно 20 тысяч билетов.

Встреча пятого тура группового этапа Кубка России «Динамо» - «Спартак» состоится 2 октября. Начало матча запланировано на 19:00 по столичному времени.

Перед стартом поединка «Спартак» возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав девять зачетных баллов. «Динамо» идет на второй позиции, имея в своей копилке восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва

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