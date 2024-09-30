Назначен судья на дерби «Динамо» - «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) в понедельник обнародовал информацию о судейских назначениях на ближайшие матчи Кубка России. Дерби между «Динамо» и «Спартаком» обслужит бригада Виталия Мешкова. В случае необходимости главный рефери будет получать сигналы от Кирилла Левникова (ВАР), которому поможет Роман Галимов (АВАР).

Кубковый матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится в среду, 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что недавно «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью (2:2) в Премьер-лиге. После той игры у динамовцев были претензии к судье.