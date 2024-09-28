Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Я против американщины»: Черданцев высказался о формате Кубка России

28 Сентября 2024 • 17:18 Комментировать

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о нынешнем формате Кубка России. По словам Черданцева, ему не нравится увеличение количество матчей, за которым ничего не стоит в плане спортивной составляющей.

«Я против этой американщины, когда команды играют 82 матча непонятно зачем. Это большая проблема», - цитирует Черданцева «РБ Спорт».

Черданцев привёл в пример «Спартак», который уже решил турнирную задачу и теперь может не выставлять основной состав на оставшиеся матчи групповой стадии Кубка России.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является питерский «Зенит».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Георгий Черданцев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Левандовски назвал лучшего вингера в мире Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» 10 топ-тренеров, которые находятся без работы Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много «Почему всего лишь 1:0?» – Флик дал ответ журналисту после минимальной победы Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Реал» разгромил «Эспаньол», пропустив первым
Спортивные новости
Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Сентября
17:18 · Кубок России
«Я против американщины»: Черданцев высказался о формате Кубка России
26 Сентября
22:26 · Кубок России
Гогниев – о победе над «Амкалом»: «Заслуженно, за счёт характера и умения»
21:53 · Кубок России
Все медийные команды вылетели из Кубка России
21:26 · Кубок России
Быстрый гол позволил «Алании» выбить «Амкал» из Кубка
21:10 · Кубок России
Сторожук – о вылете из Кубка России: «Нужно было чем-то жертвововать»
20:05 · Кубок России
«Знамя Труда» одолело в серии пенальти тульский «Арсенал»
17:12 · Кубок России
Тихонов не полетел с «Енисеем» на кубковый матч
10:35 · Кубок России
Поддубский: «Можно сказать, что не повезло со жребием»
25 Сентября
21:25 · Кубок России
«Торпедо» выиграло кубковый матч у «КАМАЗа»
21:03 · Кубок России
«Композит» в серии пенальти выбил «Нефтехимик» из Кубка
21:02 · Кубок России
«Чайка» разгромила «Химик» в кубковом матче
20:33 · Кубок России
«Балтика» только в серии пенальти прошла в следующий раунд
20:24 · Кубок России
«Сокол» одолел «Орёл» в Кубке благодаря хет-трику Шпитального
20:04 · Кубок России
«Уфа» по пенальти переиграла «Волгарь»
18:55 · Кубок России
«Урал» одолел «СКА-Хабаровск» и вышел в следующий раунд Кубка России
17:57 · Кубок России
«Родина» разгромила «Машук-КМВ» и вышла в 1/16 финала Кубка России
14:05 · Кубок России
«Шинник» в серии пенальти выбил «Динамо-Владивосток»
24 Сентября
21:35 · Кубок России
«Волга» из Ульяновска в серии пенальти выбила «Ротор»
19:12 · Кубок России
«Амкар» упустил победу над «Черноморцем», но выиграл серию пенальти
19:01 · Кубок России
«Тюмень» уверенно прошла «Челябинск» в Кубке
15:59 · Кубок России
«Кубань Холдинг» пропустил 5 мячей в игре с «Сочи»
15:51 · Кубок России
Воспитанник «Спартака» Мелёшин оформил дубль в дебютном матче за «Сочи»
23 Сентября
14:49 · Кубок России
В среду «СКА-Хабаровск» сыграет с «Уралом»
12:44 · Кубок России
«Зенит» накажут за оскорбления болельщиками Соболева
20 Сентября
19:09 · Кубок России
Абена: У «Спартака» достаточно шансов выиграть Кубок России
Все новости