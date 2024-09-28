«Я против американщины»: Черданцев высказался о формате Кубка России

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о нынешнем формате Кубка России. По словам Черданцева, ему не нравится увеличение количество матчей, за которым ничего не стоит в плане спортивной составляющей.

«Я против этой американщины, когда команды играют 82 матча непонятно зачем. Это большая проблема», - цитирует Черданцева «РБ Спорт».

Черданцев привёл в пример «Спартак», который уже решил турнирную задачу и теперь может не выставлять основной состав на оставшиеся матчи групповой стадии Кубка России.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является питерский «Зенит».