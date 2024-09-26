Гогниев – о победе над «Амкалом»: «Заслуженно, за счёт характера и умения»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал победу владикавказского клуба над «Амкалом» в рамках четвёртого раунда Пути регионов Кубка России. В очном матче «Алания» играла в гостях с медийной командой, «Амкалом» (1:0).

«Непростая игра. Поблагодарил игроков за самоотдачу. Нужно поблагодарить и вратаря, который вытащил мячи. Выход из обороны у нас страдает, работаем над этим. Заслуженная победа благодаря характеру, умению», - говорит Гогниев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в Мелбет-Первой лиге положение «Алании» пока не радует, у клуба лишь 16-е место из 18 и всего 10 набранных очков. Гогниев недавно возглавил клуб по ходу сезона.

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