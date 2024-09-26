Все медийные команды вылетели из Кубка России

Вечером четверга «Амкал» проиграл владикавказской «Алании» из Мелбет-Первой лиги в четвёртом раунде Пути регионов Кубка России и покинул турнир. Игра завершилась минимальным успехом североосетинского клуба. Таким образом, больше в Кубке не осталось медиафутбольных клубов.

Напомним, что «Амкал» был одним из трёх коллективов МФЛ, которые участвовали в текущем розыгрыше турнира. Ранее в Кубке участвовал клуб Broke Boys, победитель пятого розыгрыша Медиалиги и 2DROTS, один из самых популярных клубов МФЛ в стране наряду с «Амкалом». Эти два коллектива вылетели раньше четвёртого раунда.

Больше подробностей о вылете медиаклуба – здесь.