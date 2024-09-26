Быстрый гол позволил «Алании» выбить «Амкал» из Кубка

«Амкал» с «Аланией» бились за выход в следующий кубковый раунд. Гости быстро повели - Передача на Нури Абдокова, который убежал на рандеву с вратарём, нашёл момент для удара и пробил в дальний угол, мяч от штанги влетел в ворота - 0:1. Тут же передача в штрафную площадь с правого фланга от Дмитрия Ефремова, Максим Пичугин бил в упор практически, но голкипер вышел из ворот и отразил удар, расставив руки в стороны. В конце тайма Алан Чочиев выполнил подачу на Абдокова, но тот с двух метров головой пробил выше ворот.
Во втором тайме Василий Маврин подачу с правого фланга исполнил, удар в упор головой Степана Костюкова, но кипер отразил в прыжке этот удар.
Несмотря на все попытки отыграться, «Амкал» уступил 0:1 и выбыл из Кубка.
Протокол игры
|11'Абдоков Нури (0:1)
Швагирев Максим•Кузькин Дмитрий•Скроботов Илья•Имаев Руслан•Рябокобыленко Артур•Маврин Василий•Ефремов Дмитрий61' (_Agekyan D. (61') •Маричев Евгений• 50'Оленченко Владимир•Костюков Степан• 25'Пичугин Максим
Натабашвили Георгий•Бага Алан• 25'Губиев Эрик•Москаленчик Илья•Татаев Алексей•Абдоков Нури•Чочиев Алан52' (Кокоев Давид (52') •Гаглоев Тарас61' (Тарба Заур (61') •Хугаев Алан61' (Хадарцев Батраз (61') •Кобесов Давид52' (Нафиков Виктор (52') •Макаров Сергей
Запасные: Солдатенко Ростислав•Бутаев Аллон•Плиев Константин
26 сентября.
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