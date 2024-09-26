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Быстрый гол позволил «Алании» выбить «Амкал» из Кубка

26 Сентября 2024 • 21:26 Комментировать
Амкал
0:1
Алания
окончен

«Амкал» с «Аланией» бились за выход в следующий кубковый раунд. Гости быстро повели - Передача на Нури Абдокова, который убежал на рандеву с вратарём, нашёл момент для удара и пробил в дальний угол, мяч от штанги влетел в ворота - 0:1. Тут же передача в штрафную площадь с правого фланга от Дмитрия Ефремова, Максим Пичугин бил в упор практически, но голкипер вышел из ворот и отразил удар, расставив руки в стороны. В конце тайма Алан Чочиев выполнил подачу на Абдокова, но тот с двух метров головой пробил выше ворот.

Во втором тайме Василий Маврин подачу с правого фланга исполнил, удар в упор головой Степана Костюкова, но кипер отразил в прыжке этот удар.

Несмотря на все попытки отыграться, «Амкал» уступил 0:1 и выбыл из Кубка.

Протокол игры  
Амкал0:1Алания
  11'Абдоков Нури (0:1)
Швагирев МаксимКузькин ДмитрийСкроботов ИльяИмаев РусланРябокобыленко АртурМаврин ВасилийЕфремов Дмитрий 61' (_Agekyan D. ( 61') Маричев Евгений  50'Оленченко ВладимирКостюков Степан  25'Пичугин Максим
Запасные: Ушаков ВиталийКарпов АнтонШурыгин ИльяАгекян ДавидНазаров ЕвгенийАхильгов АбдурахманСтаростин Антон
Натабашвили ГеоргийБага Алан  25'Губиев ЭрикМоскаленчик ИльяТатаев АлексейАбдоков НуриЧочиев Алан 52' (Кокоев Давид ( 52') Гаглоев Тарас 61' (Тарба Заур ( 61') Хугаев Алан 61' (Хадарцев Батраз ( 61') Кобесов Давид 52' (Нафиков Виктор ( 52') Макаров Сергей
Запасные: Солдатенко РостиславБутаев АллонПлиев Константин
26 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Алания Амкал

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Ставка и прогноз на матч Амкал — Алания Кубка России — 26 сентября 2024
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