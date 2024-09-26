Быстрый гол позволил «Алании» выбить «Амкал» из Кубка

«Амкал» с «Аланией» бились за выход в следующий кубковый раунд. Гости быстро повели - Передача на Нури Абдокова, который убежал на рандеву с вратарём, нашёл момент для удара и пробил в дальний угол, мяч от штанги влетел в ворота - 0:1. Тут же передача в штрафную площадь с правого фланга от Дмитрия Ефремова, Максим Пичугин бил в упор практически, но голкипер вышел из ворот и отразил удар, расставив руки в стороны. В конце тайма Алан Чочиев выполнил подачу на Абдокова, но тот с двух метров головой пробил выше ворот.

Во втором тайме Василий Маврин подачу с правого фланга исполнил, удар в упор головой Степана Костюкова, но кипер отразил в прыжке этот удар.

Несмотря на все попытки отыграться, «Амкал» уступил 0:1 и выбыл из Кубка.