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Сторожук – о вылете из Кубка России: «Нужно было чем-то жертвововать»

26 Сентября 2024 • 21:10 Комментировать

Тульский «Арсенал» под руководством Александра Сторожука вечером четверга потерпел первое поражение в сезоне. Случилось это в игре «оружейников» на выезде в Кубке России с клубом «Знамя Труда» из Орехово-Зуево.

«В нашей сложной ситуации нужно было чем‑то жертвовать. В Орехово‑Зуево ом не привезли основу, на них ложится большая нагрузка. А тут еще искусственное поле, не стали рисковать. Расстроены на горячую голову, но бросим все силы на первенство», - делится Сторожук для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Арсенал» сейчас – лидер Мелбет-Первой лиги, у клуба 23 очка и ноль поражений. правда, поджимают «Торпедо» и «Урал» - у них по 21 баллу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Александр Сторожук
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