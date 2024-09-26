«Знамя Труда» одолело в серии пенальти тульский «Арсенал»

«Знамя Труда» с тульским «Арсеналом» провели кубковый матч. Первый тайм в отличие от второго получился очень событийным.

Уже на 11-й минуте Никита Раздорских с левого фланга выполнил классный кросс к дальней штанге, защитники хозяев потеряли Максима Турищева, который с близкого расстояния пробил под перекладину - 0:1. Ошиблись хозяева перед своей штрафной, после чего Олег Дмитриев по центру выскочил к воротам и с восьми метров пробил точно в голкипера, на добивании оказался Илья Азявин, но он с близкого расстояния стрельнул выше цели. На 25-й минуте Данил Соболев классно разобрался на чужой половине поля и выполнил заброс к правому углу штрафной на Павла Кузнецова, который выскочил на рандеву с голкипером и уверенно переиграл его - 1:1. Олег Любченко с левого фланга навесил во вратарскую, туляки мяч выбили точно на Романа Шишкова, который с убойной позиции пробил плохо, и снаряд прикатился в руки вратарю. Турищев из левой части штрафной навесил в центр вратарской, откуда Александр Мухин с близкого расстояния пробил в створ, но угодил точно в кипера.

Второй тайм разочаровал отсутствием моментов, но была красная карточка на 64-й минуте - Раздорский ее получил за фол последней надежды.

1:1 и серия пенальти, где лучше били хозяева - 4:3.