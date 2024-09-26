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Тихонов не полетел с «Енисеем» на кубковый матч

26 Сентября 2024 • 17:12 Комментировать
Спартак Кострома
1:0
Енисей
1 1.90 X 3.30 2 4.00
1-й тайм

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов не полетел со своей командой в Кострому на кубковый матч против местного «Спартака». Команды играют 26 сентября в рамках Пути регионов турнира.

«Главный тренер «Енисея» немного приболел. Сложная логистика: перелёт, потом переезд. В клубе решили поберечь его здоровье и  собой на выезд не взяли», - передаёт телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Тихонов возглавляет «Енисей» с 2024 года. В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги в активе у команды 11-е место турнирной таблицы и 13 набранных очков.

Текстовая трансляция матча «Спартак» - «Енисей» доступна на нашем портале. Недавно стартовал первый тайм.

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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Спартак Кострома — Енисей Кубка России — 26 сентября 2024
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