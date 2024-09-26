Тихонов не полетел с «Енисеем» на кубковый матч

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов не полетел со своей командой в Кострому на кубковый матч против местного «Спартака». Команды играют 26 сентября в рамках Пути регионов турнира.

«Главный тренер «Енисея» немного приболел. Сложная логистика: перелёт, потом переезд. В клубе решили поберечь его здоровье и собой на выезд не взяли», - передаёт телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Тихонов возглавляет «Енисей» с 2024 года. В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги в активе у команды 11-е место турнирной таблицы и 13 набранных очков.

Текстовая трансляция матча «Спартак» - «Енисей» доступна на нашем портале. Недавно стартовал первый тайм.