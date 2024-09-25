«Торпедо» выиграло кубковый матч у «КАМАЗа»

В последнем кубковом матче дня «КАМАЗ» бился с «Торпедо». В конце первого тайма через правый край провели атаку «автозаводцы», Юрий Коледин получил передачу на ход, ворвался в штрафную площадь и не стал выполнять прострел, а пробил в ближний угол ворот, голкипер позиционно ошибся и не выручил - 0:1. В начале второго тайма Коледин оказался на газоне, но арбитр зряче не дал свисток, а мяч достался Руслану Червякову, который выполнил прострел на дальнюю штангу, где его уже ждал Владислав Шитов - 0:2. Интрига вернулась, когда Садриддин Абдуллаев с линии штрафной площади с правой ноги пробил в верхний угол - 1:2.
Не самая простая, но такая важная победа для «Торпедо».
Протокол игры
|35'Коледин Юрий (0:1)
|51'Шитов Владислав (0:2)
|(1:2) Абдуллаев Садриддин59'
Купцов Илья•Абдуллаев Садриддин•Аюкин Руслан•Гюрджан Артём•Суханов Артём•Дерюгин Александр•Хубаев Давид•Кириллов Юрий•Защепкин Роман•Апеков Руслан•Мельников Никита
25 сентября. Стадион "КАМАЗ" (Набережные Челны).
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