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«Торпедо» выиграло кубковый матч у «КАМАЗа»

25 Сентября 2024 • 21:25 Комментировать
КАМАЗ
1:2
Торпедо Москва

В последнем кубковом матче дня «КАМАЗ» бился с «Торпедо». В конце первого тайма через правый край провели атаку «автозаводцы», Юрий Коледин получил передачу на ход, ворвался в штрафную площадь и не стал выполнять прострел, а пробил в ближний угол ворот, голкипер позиционно ошибся и не выручил - 0:1. В начале второго тайма Коледин оказался на газоне, но арбитр зряче не дал свисток, а мяч достался Руслану Червякову, который выполнил прострел на дальнюю штангу, где его уже ждал Владислав Шитов - 0:2. Интрига вернулась, когда Садриддин Абдуллаев с линии штрафной площади с правой ноги пробил в верхний угол - 1:2.

Не самая простая, но такая важная победа для «Торпедо».

Протокол игры  
КАМАЗ1:2Торпедо Москва
  35'Коледин Юрий (0:1)
  51'Шитов Владислав (0:2)
(1:2) Абдуллаев Садриддин59'  
Купцов ИльяАбдуллаев СадриддинАюкин РусланГюрджан АртёмСуханов АртёмДерюгин АлександрХубаев ДавидКириллов ЮрийЗащепкин РоманАпеков РусланМельников Никита
Запасные: Тананеев ДмитрийПлатон НикитаПочивалин ВалерийКараев ДавидГорелов ПавелАнисимов АнатолийЛаук МаксимАсылов ИльясКозлов ИванПлатон АдрианАбрамов Алексей IIСтародуб Дмитрий
Ботнарь ВиталийБайтуков РусланИваньков АлександрКоледин ЮрийКузьмичёв ИванНасыров ИсламжанЧервяков РусланОрехов АлександрСоколов АртёмМаксимов МаксимШитов Владислав
Запасные: Корян АршакГалкин ВладиславВолков МаксимКамара Мамаду IIIКостин АндрейГорбунов Игорь
25 сентября. Стадион "КАМАЗ" (Набережные Челны).
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Торпедо Москва Камаз

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Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо Москва Кубка России — 25 сентября 2024
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