«Композит» в серии пенальти выбил «Нефтехимик» из Кубка

«Композит» с «Нефтехимиком» провели упорный кубковый матч. Несмотря на обилие моментов, голов пришлось ждать до серии пенальти.

В дебюте с правого края у «Композита» прошла передача, через рикошет мяч пришел к Владиславу Грязнову, который направил мяч рядом со стойкой. Саид Алиев прошел справа к воротам соперника, обыграл двух защитников, после чего пробил в ближний угол, но направил мяч рядом со штангой. Грязнов отдал передачу на Никиту Босенкова, который расстреливал ворота соперника, но в левый угол мяч направить не сумел. С правого края атаковал Даниил Чернобай в ближний угол, но мяч проходит рядом с правой стойкой, чудом нет гола.

Во втором тайме Александр Кукушкин сместился с левого края в центр, после чего нанес выстрел в дальний угол - промах. Линар Шарифуллин сумел освободиться от соперника слева в чужой штрафной и нанести плотный удар в левый угол - мяч пролетел рядом со штангой.

В серии пенальти победил «Композит» - 4:2.