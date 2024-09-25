«Чайка» разгромила «Химик» в кубковом матче

В отличие от многих других кубковых матчей в споре «Химика» и «Чайки» интриги не было.

На 32-й минуте Никита Маляров зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил назад на Александра Хохлачёва, который пробил по воротам, после рикошета от ноги защитника Дмитрия Михайленко, мяч изменил траекторию полета и влетел в сетку - 0:1. Вскоре Маляров отличным пасом запустил в штрафную соперника Хохлачёва, который выскочил один на один с голкипером и отправил сферу в сетку, эффектно перебросив вратаря - 0:2.

На 51-й минуте удаление голкипера «Химика» - перед своей штрафной на выходе неудачно сыграл Никита Шулкин и снес в подкате Хохлачёва, а судья показал прямую красную карточку. На 90-й минуте после ошибки защитника выскочил один на один с голкипером Олег Николаев и без особых проблем, перебросив вратаря, отправил снаряд в сетку - 0:3.