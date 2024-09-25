«Балтика» только в серии пенальти прошла в следующий раунд

«Балтика» провела непростой кубковой матч против команды «Луки-Энергия». Команды обменялись голами в середине первого тайма. Данил Сподарец реализовал пенальти на 16-й минуте. Соперник ответил сразу - Алекс Фернандес справа на фланге получил мяч от партнёра и издали пробил под перекладину - 1:1. Иван Зазвонкин ворвался в штрафную, пробил в дальний от себя угол, но в цель мяч не влетел. Быстрая атака гостей, слева с угла вратарской головой бил снизу вверх Илья Стефанович, но перекладина спасла хозяев.

В начале второго тайма Стефанович мог замкнуть попытку диагонального прострела в сторону угла вратарской, но не пошёл на мяч. 1:1, серия пенальти. С 11 метров удачнее били гости - 3:1.