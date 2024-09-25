«Сокол» одолел «Орёл» в Кубке благодаря хет-трику Шпитального

«Орёл» и «Сокол» встретились в кубковом «орнитологическом дерби». Хозяева поля достаточно быстро пропустили и по ходу игры пытались угнаться за соперником.

На 14-й минуте Владислав Шпитальный получил мяч в штрафной после прострела с левого фланга и с разворота аккуратно покатил снаряд в ближний угол - 0:1. Вскоре Владлен Бабаев вошел в штрафную с правого края и исполнил подачу в голову Шпитальному, который расстрелял цель с линии вратарской - 0:2.

Второй тайм начался с гола «Орла» - довели хозяева мяч до левого края штрафной, откуда Сергей Хмелевской пробил точно в дальний нижний угол - 1:2. Иван Чуриков пяткой отдал в штрафную на Бабаева, удар Владлена низом ногой отбил голкипер, а на добивании первым был Шпитальный - хет-трик. На 72-й минуте снова вернулась интрига - Артём Лукша ворвался в штрафную гостей с правого края и исполнил подачу на дальнюю штангу, а Максим Дмитриев головой отправил мяч в дальний угол - 2:3.