«Уфа» по пенальти переиграла «Волгарь»

«Волгарь» с «Уфой» провели драматичный матч кубкового Пути регионов, пускай даже он был с минимумом моментов.

В середине первого тайма Даниил Мельников срезал мяч в свои ворота после прострела соперника с правого фланга, но голкипер хозяев не допустил автогола полевого партнёра. После перерыва еще шансы у ворот «Волгаря» - Шамиль Исаев не пробил кипера ударом с левого полуфланга в дальний угол, а добивал Андрей Анисимов, но не попал в левый угол с рикошетом. На 87-й минуте Алы Тагиев отдал передачу партнёру по левому флангу, последовал прострельный пас, и Денис Миронов результативно сработал на ближней штанге, переправив мяч в чужие ворота, - 1:0. На 90-й минуте Дмитрий Стоцкий слева со штрафного удара забросил мяч в центр, пошли рикошеты, а в итоге состоялся удар с подступов к штрафной площади, и новый рикошет дезориентировал вратаря, мимо которого мяч проскочил в сетку, - 1:1 и серия пенальти.

11-метровые точнее били гости - 5:4.