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«Уфа» по пенальти переиграла «Волгарь»

25 Сентября 2024 • 20:04 Комментировать
Волгарь
1:2
Уфа

«Волгарь» с «Уфой» провели драматичный матч кубкового Пути регионов, пускай даже он был с минимумом моментов.

В середине первого тайма Даниил Мельников срезал мяч в свои ворота после прострела соперника с правого фланга, но голкипер хозяев не допустил автогола полевого партнёра. После перерыва еще шансы у ворот «Волгаря» - Шамиль Исаев не пробил кипера ударом с левого полуфланга в дальний угол, а добивал Андрей Анисимов, но не попал в левый угол с рикошетом. На 87-й минуте Алы Тагиев отдал передачу партнёру по левому флангу, последовал прострельный пас, и Денис Миронов результативно сработал на ближней штанге, переправив мяч в чужие ворота, - 1:0. На 90-й минуте Дмитрий Стоцкий слева со штрафного удара забросил мяч в центр, пошли рикошеты, а в итоге состоялся удар с подступов к штрафной площади, и новый рикошет дезориентировал вратаря, мимо которого мяч проскочил в сетку, - 1:1 и серия пенальти.

11-метровые точнее били гости - 5:4.

Протокол игры  
Волгарь

1:1

(пен. 4:5)

Уфа
(1:0) Миронов Денис87'  
  90'Лесников Дмитрий (1:1)
Ямпольский ВладиславКривохижин ЕлисейЗуйков Сергей 44' (Тагиев Алы ( 44') Волков ВладиславМельников ДаниилПрудников НиколайДружинин ИгорьТатаринов ЕвгенийЛесников ДмитрийЗуев Илья ВячеславовичЩербаков Александр  34'
Запасные: Миронов ДенисСмирнов Дмитрий IIПогосов АртёмПавлишин АлексейАносов ДанилСмирнов Олег
Баклов ОлегКорнюшин ДаниилТеняев АлександрКарпов ВадимИсаев ШамильГыстаров РасулБочеров ВалерийАнисимов АндрейСтоцкий ДмитрийПасевич РоманЛожкин Владислав
Запасные: Захаров ГлебМацхарашвили НикитаГараев ВикторГуренко АртёмАгеян МигранЧернов АлексейПерченок Александр
25 сентября. Стадион "Центральный городской стадион".
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Евро-Футбол.Ру,
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Качественная ставка и прогноз на матч Волгарь — Уфа Кубка России — 25 сентября 2024
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