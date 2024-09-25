«Урал» одолел «СКА-Хабаровск» и вышел в следующий раунд Кубка России

В среду, 25 сентября, «Урал» на своём поле одержал победу над «СКА-Хабаровском» в рамках 1/32 финала Кубка России Пути регионов.

Встреча между командами завершилась минимальной победой «Урала» со счетом 1:0. Автором единственного точного удара стал Егор Мосин, который отличился на восьмой минуте поединка.

Стоит сказать, что жеребьевка 1/16 финала национального Кубка запланирована на 27 сентября. Начало трансляции — в 15:00 по московскому времени.