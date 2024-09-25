«Урал» одолел «СКА-Хабаровск» и вышел в следующий раунд Кубка России

В среду, 25 сентября, «Урал» на своём поле одержал победу над «СКА-Хабаровском» в рамках 1/32 финала Кубка России Пути регионов.
Встреча между командами завершилась минимальной победой «Урала» со счетом 1:0. Автором единственного точного удара стал Егор Мосин, который отличился на восьмой минуте поединка.
Стоит сказать, что жеребьевка 1/16 финала национального Кубка запланирована на 27 сентября. Начало трансляции — в 15:00 по московскому времени.
Протокол игры
|(1:0) Мосин Егор8'
Мамин Алексей•Мамин Артём•Бевеев Мингиян•Филипенко Егор•Маргасов Тимофей•Мосин Егор•Аюпов Тимур•Чудин Иван•Мишкич Даниел•Железнов Юрий•Воронов Максим
Кузнецов Александр•Гурбан Глеб•Покидышев Николай•Поярков Николай•Журавлёв Юрий•Алиев Камран•Бавин Юрий•Гаглоев Александр•Йосипой Мариус•Мирошниченко Никита•Шарль
25 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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