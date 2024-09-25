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«Урал» одолел «СКА-Хабаровск» и вышел в следующий раунд Кубка России

25 Сентября 2024 • 18:55 Комментировать
Урал
1:0
СКА-Хабаровск
окончен

В среду, 25 сентября, «Урал» на своём поле одержал победу над «СКА-Хабаровском» в рамках 1/32 финала Кубка России Пути регионов.

Встреча между командами завершилась минимальной победой «Урала» со счетом 1:0. Автором единственного точного удара стал Егор Мосин, который отличился на восьмой минуте поединка.

Стоит сказать, что жеребьевка 1/16 финала национального Кубка запланирована на 27 сентября. Начало трансляции — в 15:00 по московскому времени.

Протокол игры  
Урал1:0СКА-Хабаровск
(1:0) Мосин Егор8'  
Мамин АлексейМамин АртёмБевеев МингиянФилипенко ЕгорМаргасов ТимофейМосин ЕгорАюпов ТимурЧудин ИванМишкич ДаниелЖелезнов ЮрийВоронов Максим
Запасные: Порохов ИльяАрапов ДмитрийИталоЭрик БикфалвиБардачёв МатвейСекулич МартинМорозов НикитаИонов АлексейГогличидзе ЛеоБегич СильвиеСунгатулин Фаниль
Кузнецов АлександрГурбан ГлебПокидышев НиколайПоярков НиколайЖуравлёв ЮрийАлиев КамранБавин ЮрийГаглоев АлександрЙосипой МариусМирошниченко НикитаШарль
Запасные: Халимбеков РустамКутовой МаксимПершин НикитаГонгапшев АльбекИмамов ИсламГонгадзе ГеоргийБагиев СадыгХашкулов АстемирГаджимурадов Рамазан
25 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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Евро-Футбол.Ру,
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