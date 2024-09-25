«Родина» разгромила «Машук-КМВ» и вышла в 1/16 финала Кубка России

Сегодня, 25 сентября, московская «Родина» разгромила на выезде пятигорский «Машук-КМВ».
Игра 1/32 финала Кубка России Пути регионов завершилась крупной победой «Родины» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Илья Антонов, Магомедхабиб Абдусаламов и Даниил Чернышёв. Голы были забиты на 17-й, 53-й и 60-й минутах соответственно.
Стоит сказать, что в самом конце поединка с поля был удален игрок «Родины» Хетаг Кочиев, который получил вторую желтую карточку.
Жеребьевка следующего раунда Кубка России Пути регионов состоится в пятницу, 27 сентября. Начало события запланировано на 15:00 по московскому времени.
Протокол игры
|17'Антонов Илья (0:1)
|53'Абдусаламов Магомедхабиб (0:2)
|60'Чернышёв Даниил (0:3)
Сангаре Дэвид•Антонов Илья•Чернышёв Даниил•Клещенко Александр•Кочиев Хетаг•Сокол Артём Анатольевич•Стефанишин Андрей•Гордюшенко Астемир•Мальцев Руслан•Абдусаламов Магомедхабиб•Данилин Максим Николаевич
25 сентября. Стадион "Essentuki Arena".
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