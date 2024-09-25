«Шинник» в серии пенальти выбил «Динамо-Владивосток»

«Динамо-Владивосток» и «Шинник» провели кубковый матч в Пути регионов. Игра получилась на редкость малособытийной, и мяч в основном находился далеко от тех и других ворот. Соперники обменялись уколами в конце первого тайма. Классная атака гостей - передача с правого края от Артёма Малахова, и ближнюю штангу замыкал Лев Скворцов, который выстрелил рядом с правой стойкой. В ответ отличная контратака дальневосточников по правому краю - передача в центр на Артёма Терентьева, который в касание с пяти метров послал мяч над перекладиной.
Судьбу поединка решила серия пенальти. С точки лучше били гости - 3:2.
Протокол игры
|Динамо-Владивосток
0:0
(пен. 2:3)
|Шинник
Арчибасов Евгений•Ращупкин Дмитрий•Зырянов Никита•Леонов Олег56' (Каяшов Матвей (56') •Дудкин Сергей•Шестаков Игорь56' (Мингазов Артём (56') •Андямов Валентин• 62'Калугин Дмитрий•Терентьев Артём•Пипо Алексей69' (Дёмин Вячеслав (69') •Дорохов Егор 42'
25 сентября.
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