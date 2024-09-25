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«Шинник» в серии пенальти выбил «Динамо-Владивосток»

25 Сентября 2024 • 14:05 Комментировать
Динамо-Владивосток
0:0
Шинник

«Динамо-Владивосток» и «Шинник» провели кубковый матч в Пути регионов. Игра получилась на редкость малособытийной, и мяч в основном находился далеко от тех и других ворот. Соперники обменялись уколами в конце первого тайма. Классная атака гостей - передача с правого края от Артёма Малахова, и ближнюю штангу замыкал Лев Скворцов, который выстрелил рядом с правой стойкой. В ответ отличная контратака дальневосточников по правому краю - передача в центр на Артёма Терентьева, который в касание с пяти метров послал мяч над перекладиной.

Судьбу поединка решила серия пенальти. С точки лучше били гости - 3:2.

Протокол игры

 
Динамо-Владивосток

0:0

(пен. 2:3)

Шинник
Арчибасов ЕвгенийРащупкин ДмитрийЗырянов НикитаЛеонов Олег 56' (Каяшов Матвей ( 56') Дудкин СергейШестаков Игорь 56' (Мингазов Артём ( 56') Андямов Валентин  62'Калугин ДмитрийТерентьев АртёмПипо Алексей 69' (Дёмин Вячеслав ( 69') Дорохов Егор  42'
Запасные: Сальников Илья IIКолотыгин АртёмГайнуллин РенатГлазков Сергей
Митров ТимофейЯкушевич ГлебФофана СулейманШакуро ПавелСкворцов ЛевСухомлинов ДанилаСултонов МухаммадСиницын Егор 74' (Зинков Вячеслав ( 74') Малахов АртёмКуль РусланЖамалетдинов Тимур
Запасные: Вамбольт ДенисФёдоров ЗахарКузьминых НиколайКалинин ГлебЗагре Бен Азиз
25 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Динамо-Владивосток

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Ставка и прогноз на матч Динамо — Шинник Кубка России — 25 сентября 2024
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