«Шинник» в серии пенальти выбил «Динамо-Владивосток»

«Динамо-Владивосток» и «Шинник» провели кубковый матч в Пути регионов. Игра получилась на редкость малособытийной, и мяч в основном находился далеко от тех и других ворот. Соперники обменялись уколами в конце первого тайма. Классная атака гостей - передача с правого края от Артёма Малахова, и ближнюю штангу замыкал Лев Скворцов, который выстрелил рядом с правой стойкой. В ответ отличная контратака дальневосточников по правому краю - передача в центр на Артёма Терентьева, который в касание с пяти метров послал мяч над перекладиной.

Судьбу поединка решила серия пенальти. С точки лучше били гости - 3:2.

Протокол игры