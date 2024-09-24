«Волга» из Ульяновска в серии пенальти выбила «Ротор»

«Волга» из Ульяновска принимала «Ротор» в матче кубкового Пути регионов. Поединок получился боевым, но не богатым на опасные моменты. Хозяева использовали свой лучший шанс в середине первого тайма. Мехди Уридия слева сделал пас в штрафную площадь на Валентина Солодаренко, чей прострел в центр ударом в касание замкнул Дмитрий Каменщиков - 1:0. В начале второй половины Денис Рахманов справа прострелил к дальней штанге, где Каменщиков чудом не дотянулся до мяча ногой. Тут же ответка - Михаил Агеев справа получил пас на ход от Владислава Морозова, вышел один на один с голкипером и отправил мяч в сетку - 1:1.