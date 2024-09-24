«Волга» из Ульяновска в серии пенальти выбила «Ротор»

«Волга» из Ульяновска принимала «Ротор» в матче кубкового Пути регионов. Поединок получился боевым, но не богатым на опасные моменты. Хозяева использовали свой лучший шанс в середине первого тайма. Мехди Уридия слева сделал пас в штрафную площадь на Валентина Солодаренко, чей прострел в центр ударом в касание замкнул Дмитрий Каменщиков - 1:0. В начале второй половины Денис Рахманов справа прострелил к дальней штанге, где Каменщиков чудом не дотянулся до мяча ногой. Тут же ответка - Михаил Агеев справа получил пас на ход от Владислава Морозова, вышел один на один с голкипером и отправил мяч в сетку - 1:1.
Протокол игры
|Волга Ульяновск
1:1
(пен. 4:3)
|Ротор
|(1:0) Каменщиков Дмитрий26'
|55'Агеев Михаил (1:1)
Еремеев Денис•Максименков Илья•Солодаренко Валентин•Чупин Валерий•Рахманов Денис71' (Мурза Артур (71') •Рахманов Дмитрий•Кравцов Захар61' (Полях Данил (61') •Каменщиков Дмитрий78' (Кокоев Давид (78') •Уридия Гиоргий•Жиронкин Виталий61' (Новиков Максим (61') •Воронин Евгений46' (Минаев Роман (46')
Запасные: Шайхутдинов Владимир•Ковалёв Константин
Аверкиев Вадим•Дудкин Кирилл•Швецов Максим•Шумских Алексей•Семёнов Андрей Игоревич•Завезён Юрий63' (Таликин Дамир (63') •Камлашев Даниил46' (Тюрин Владислав (46') •Пяткин Иван46' (Касимов Тимур (46') •Болотов Евгений•Соколов Игорь46' (Морозов Владислав (46') •Агеев Михаил71' (Кухарчук Илья (71')
Запасные: Чагров Никита•Лутцев Артём
24 сентября. Стадион "Труд (Ульяновск)" (Ульяновск).
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