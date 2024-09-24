«Амкар» упустил победу над «Черноморцем», но выиграл серию пенальти

«Амкар» был близок к тому, чтобы по итогам 90 минут выбить «Черноморец» в матче кубкового Пути регионов.

Угловой заработали пермяки на правом фланге и разыграли его, а в итоге гол забили, удар последовал из-за пределов штрафной площади, были рикошеты, и Даниил Промошкин уже из пределов штрафной благодаря отскоку поразил цель - 1:0. Отклеился от опекунов Илья Родионов, сместившись чуть с правой стороны к центру, и с полукруга выполнил разящий удар в левый угол - 1:1. Последовал у пермяков заброс по диагонали справа к левому углу вратарской, откуда скидку сделал Кирилл Колесниченко, а Джамал Дибиргаджиев опередил вратаря и вколотил мяч в сетку - 2:1. На 36-й минуте Анатолий Бубнов выполнил кручёную доставку с левой стороны, и дальнюю штангу удачно сумел замкнуть Дибиргаджиев, забивший ещё раз в ворота своей бывшей команды, - 3:1.

В первой атаке после перерыва мяч в штангу ворот «Амкара» попал после рикошета. На 65-й минуте игроку «Амкара» Алексу Раджабову показана красная карточка за грубость. На 85-й минуте угловой у гостей на правом фланге, подача, скидка, и рикошет от игрока «Амкара» отправил мяч в левый угол. На Антона Бочарова записан гол. Вскоре угловой слева, вратарь «Амкара» на выходе не смог зафиксировать мяч, и Денис Фомин проткнул мяч в створ с маленького расстояния - 3:3.

В серии пенальти «Амкар» был точнее - 4:3.