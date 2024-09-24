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«Амкар» упустил победу над «Черноморцем», но выиграл серию пенальти

24 Сентября 2024 • 19:12 Комментировать
Амкар Пермь
3:3
Черноморец Нв

«Амкар» был близок к тому, чтобы по итогам 90 минут выбить «Черноморец» в матче кубкового Пути регионов.

Угловой заработали пермяки на правом фланге и разыграли его, а в итоге гол забили, удар последовал из-за пределов штрафной площади, были рикошеты, и Даниил Промошкин уже из пределов штрафной благодаря отскоку поразил цель - 1:0. Отклеился от опекунов Илья Родионов, сместившись чуть с правой стороны к центру, и с полукруга выполнил разящий удар в левый угол - 1:1. Последовал у пермяков заброс по диагонали справа к левому углу вратарской, откуда скидку сделал Кирилл Колесниченко, а Джамал Дибиргаджиев опередил вратаря и вколотил мяч в сетку - 2:1. На 36-й минуте Анатолий Бубнов выполнил кручёную доставку с левой стороны, и дальнюю штангу удачно сумел замкнуть Дибиргаджиев, забивший ещё раз в ворота своей бывшей команды, - 3:1.

В первой атаке после перерыва мяч в штангу ворот «Амкара» попал после рикошета. На 65-й минуте игроку «Амкара» Алексу Раджабову показана красная карточка за грубость. На 85-й минуте угловой у гостей на правом фланге, подача, скидка, и рикошет от игрока «Амкара» отправил мяч в левый угол. На Антона Бочарова записан гол. Вскоре угловой слева, вратарь «Амкара» на выходе не смог зафиксировать мяч, и Денис Фомин проткнул мяч в створ с маленького расстояния - 3:3.

В серии пенальти «Амкар» был точнее - 4:3.

Протокол игры  
Амкар Пермь3:3Черноморец Нв
   
(1:0) Промошкин Даниил 2'  
  16'Родионов Илья (1:1)
(2:1) Дибиргаджиев Джамал23'  
(3:1) Дибиргаджиев Джамал35'  
  

85' Бочаров Антон (3:2)

89' Фомин Денис (3:3)

Хамхоев ХазбулатБочаров АнтонСтепанов Александр ВячеславовичБубнов Анатолий 80' (Ахатов Данил ( 80') Плотников АлексейЧушъялов ДенисПромошкин Даниил 69' (Придюк Андрей ( 69') Колесниченко КириллБурыкин Кирилл  73'Раджабов Алекс  65'Дибиргаджиев Джамал 57' (Мальцев Лев ( 57')
Запасные: Родин МихаилЧернышев АрсенийИсмагилов АртёмТолкачёв Лев
Ребров ДмитрийМусалов Магомед 85' (Красильниченко Олег ( 85') Кумбурович НиколаФомин ДенисБезчаснюк Александр 80' (Черов Василий ( 80') Фищенко РусланАнтонов Антон 80' (Уридия Мераби ( 80') Эрнандес Тегес 46' (Иванов Егор III ( 46') Никифоров НикитаКротов ВячеславРодионов Илья
Запасные: Енин ИванГурченко ДаниилИванов ЕгорФролкин Даниил
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