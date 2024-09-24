«Тюмень» уверенно прошла «Челябинск» в Кубке

За выход в пятый раунд кубкового Пути регионов бились «Челябинск» и «Тюмень». Поздний гол в самом конце первого тайма раскрыл игру. На 45-й минуте подача в штрафную «Челябинска», пошел вратарь на перехват, но не добрался до мяча, в итоге сфера заметалась по штрафной, и головой сумел переправить ее в пустой створ Денис Ткачук - 0:1.

Во втором тайме протащил мяч к чужой штрафной Гаррик Левин и с дужки штрафной нанес выстрел по рамке противника, а мяч полетел чуть выше левой «девятки». Не смог игрок «Тюмени» выбить мяч из своей штрафной после заброса с левого края. Алексей Померко же сумел нанести удар по воротам соперника - перебросил он кипера, но выстрелил параллельно створу. Контратаку организовали гости - Ткачук отдал передачу в центр, и в результате атаки вторым темпом Ислам Мокаев направил мяч выше цели. На 90-й минуте Мокаев получил мяч на правом краю и пробил под дальнюю штангу - 0:2.

«Тюмень» идет дальше.