«Кубань Холдинг» пропустил 5 мячей в игре с «Сочи»

Подошёл к концу первый кубковый матч в Пути регионов между командами «Кубань Холдинг» и «Сочи». В конце первого тайма вратарь и пара полевых игроков хозяев не разобрались, кто из них будет забирать или выбивать мяч, в итоге Павел Мелёшин подхватил этот мяч, развернулся, прошёл мимо защитника и поразил дальний (правый) угол - 0:1.

Штрафной был у «Сочи» на правом фланге в начале второго тайма - Руслан Барт пробил со стандарта с левой ноги напрямую и поразил ближнюю часть створа. Николай Заболотный совершил далёкий вынос от своих ворот, Аслан Дашаев под прессингом Руслана Барта неудачно скинул мяч к левой штанге своих ворот, голкипер Александр Стенякин потянулся за мячом в падении и выложил его по факту под удар Барту, расстрелявшему пустые ворота - 0:3. Вырвался практически один на один с чужим вратарём Илья Сафронов по левому полуфлангу и поразил ближний угол, упрочив разгромный счёт. Шодибек Шарипов и Аслан Дашаев упали вдвоём на правой боковой линии штрафной площади «Кубань Холдинга». Первый поднялся быстрее и отпасовал в центр Павлу Мелёшину, которому не оказал должного сопротивления Ринат Гараев, пробил Мелёшин результативно низом в левый угол - 0:5, лёгкая победа «Сочи».