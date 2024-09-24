Воспитанник «Спартака» Мелёшин оформил дубль в дебютном матче за «Сочи»

Нападающий Павел Мелёшин отметился двумя голами в первой игре за «Сочи».

Напомним, в летнее трансферное окно «Сочи» арендовал 20-летнего форварда у московского «Спартака».

В эти минуты проходит игра 1/32 финала Кубка России Пути регионов, где «Сочи» громит на выезде «Кубань Холдинг» со счетом 5:0. Автором двух забитых мячей стал Мелёшин, для которого эти голи стали первыми в составе новой команды.

Действующий контракт Мелёшина со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.

Следить за ходом всех событий кубкового матча «Кубань Холдинг» - «Сочи» можно в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.