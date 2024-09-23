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Кубок России

«Зенит» накажут за оскорбления болельщиками Соболева

23 Сентября 2024 • 12:44 Комментировать

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке ближайшего заседания по итогам матча четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между питерским «Зенитом» и казанским «Рубином».

Григорьянц отметил, что перед началом матча болельщики хозяев поля использовали пиротехнику, далее будут рассмотрены неправомерные действия болельщиков «Зенита», которые на протяжении всего матча на трибуне Б находились на нижнем ограждении.

«Далее рассмотрим скандирование болельщиками сине-бело-голубых оскорбительных выражений в адрес футболиста Соболева. Каких именно? По совокупности», — добавил он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Соболев пополнил ряды в летнее трансферное окно, заключив контракт по схеме «3+1».

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Зенит Артур Григорьянц Александр Соболев ещё теги
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