Абена: У «Спартака» достаточно шансов выиграть Кубок России

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена оценил шансы команды на победу в Кубке России.

В четвертом туре группового этапа Кубка России «Спартак» одержал крупную победу над «Крыльями Советов» со счетом 4:1.

«Я считаю, что у нас достаточно шансов. Первое, что ты хочешь, – выигрывать каждый матч. Мы можем оценить свои шансы как очень высокие», — цитирует Абену «Советский спорт».

По итогам четырех сыгранных туров «Спартак» находится на вершине турнирной таблицы группы А, набрав девять очков.

Следующим соперником «красно-белых» в национальном Кубке станет московское «Динамо». Игра между командами пройдет 2 октября.