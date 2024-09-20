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Кубок России

Абена: У «Спартака» достаточно шансов выиграть Кубок России

20 Сентября 2024 • 19:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
02.10 19:00

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена оценил шансы команды на победу в Кубке России.

В четвертом туре группового этапа Кубка России «Спартак» одержал крупную победу над «Крыльями Советов» со счетом 4:1.

«Я считаю, что у нас достаточно шансов. Первое, что ты хочешь, – выигрывать каждый матч. Мы можем оценить свои шансы как очень высокие», — цитирует Абену «Советский спорт».

По итогам четырех сыгранных туров «Спартак» находится на вершине турнирной таблицы группы А, набрав девять очков.

Следующим соперником «красно-белых» в национальном Кубке станет московское «Динамо».  Игра между командами пройдет 2 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Миенти Абена

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