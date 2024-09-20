Абена: «Николсон — очень важный футболист для «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена поделился комментарием об игре форварда команды Шамара Николсона.

«Рад, что он забил в этом матче. Нам нужен нападающий такого плана. Очень важный футболист для команды, в раздевалке в том числе», — приводит слова Абены «Советский спорт».

19 сентября «Спартак» разгромил на своем поле «Крылья Советов» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России. Игра между командами завершилась со счетом 4:1. Стоит сказать, что в данном поединке Николсон отметился забитым мячом.

Следующий матч «Спартак» проведет 22 сентября против «Динамо». Начало матча девятого тура РПЛ запланировано на 16:30 по мск.