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Кубок России

Сильянов объяснил, почему «Локомотив» заиграл во втором тайме с «Химками»

20 Сентября 2024 • 17:43 Комментировать
Химки
1:5
Локомотив Москва

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов поделился комментарием после победы над «Химками».

Встреча четвертого тура Кубка России завершилась крупной победой «железнодорожников» со счетом 5:1. Все голы были забиты во втором тайме.

«В перерыве Галактионов сказал нам, что нельзя так играть. Поэтому во втором заиграли уже совершенно по-другому. В целом от матча остались только положительные эмоции», — приводит слова Сильянова Legalbet.

В пятом туре группового этапа Кубка России подопечные Михаила Галактионова примут «Оренбург». Встреча между командами пройдет 1 октября.

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