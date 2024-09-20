Сильянов объяснил, почему «Локомотив» заиграл во втором тайме с «Химками»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов поделился комментарием после победы над «Химками».

Встреча четвертого тура Кубка России завершилась крупной победой «железнодорожников» со счетом 5:1. Все голы были забиты во втором тайме.

«В перерыве Галактионов сказал нам, что нельзя так играть. Поэтому во втором заиграли уже совершенно по-другому. В целом от матча остались только положительные эмоции», — приводит слова Сильянова Legalbet.

В пятом туре группового этапа Кубка России подопечные Михаила Галактионова примут «Оренбург». Встреча между командами пройдет 1 октября.