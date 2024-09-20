Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гладилин: «Николсон пригодится «Спартаку», он будет забивать, когда почувствует поддержку тренера» эксклюзив

20 Сентября 2024 • 14:29 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Крылья Советов

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгромной победе «красно-белых» в кубковом матче над «Крыльями Советов».

- Что больше всего запомнилось в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»?

- Самоотдача ребят. Состав был у хозяев смешанный, и ребята доказывали, что готовы конкурировать за место в старте. Мне понравилось, что футболисты старались: Николсон, даже Зобнин начал играть более активно в атаке. С другой стороны, когда такая большая ротация, комбинационную игру показать сложно. Самарцы тоже бились, старались, но «Спартак» был лучше подготовлен и мотивирован. Поэтому победил.

- Шамар Николсон забил мяч. Он еще пригодится «красно-белым»?

- Конечно. Он начал набирать кондиции, получил уверенность, но такие игроки нуждаются в поддержке тренера. Тогда он начнет забивать, потому что у него хорошие данные. Парень крепкий. Для центрального нападающего у него все есть. У Николсона было два момента, один он реализовал. Играл активно.

- «Спартаку» после ухода Соболева как раз и нужен высокий форвард?

- Конечно. В каждой команде нужен такой футболист. И на выезде он необходим, когда нужно отходить в оборону и бороться с защитниками при стандартных положениях.

- Кто из новичков близок к основе: Мангаш, Маркиньос, Абена?

- Мне все понравились. Когда команда играет, все выделяются. Да, суперзвезд уровня Промеса сейчас в «Спартаке» нет. С натяжкой можно выделить Барко, но его надо посмотреть с сильными соперниками.

- Впервые за долгое время на поле появился Дуарте. Какое у вас отношение к этому защитнику?

- Нужен он или нет, мне сложно сказать. Сейчас Литвинова пробуют на эту позицию. Когда будет играть Бабич, у Дуарте мало шансов попасть в стартовый состав. У него очень много конкурентов, к тому наши ребята не слабее него.

Реклама


- «Крылья Советов» произвели удручающее впечатление?

- Нет. Команда двигается. Она будет бороться в чемпионате. А в Кубке «Спартак» был сильнее. Он вышел более мотивированным и лучше использовал свои моменты. А самарцы не слабее «Акрона», «Факела» и других. Сейчас там прошла неплохая селекция. Тренер опытный. Он разберется с игроками, как их лучше расставить на поле.

- Следующий матч у «Спартака» с «Динамо». Есть предчувствие, как он сложится?

- Стартовый состав понятен. Что касается игры, сейчас никто особо не выделяется, даже «Зенит». Идет большая ротация футболистов, игры, как таковой, показать никому не удается. Почти все встречи проходят на равных. Явного преимущества ни у кого нет. По началу сезона у всех идет поиск лучшего состава. А что касается предстоящего дерби, в таких встречах нет фаворита. Кто лучше реализует свои моменты и меньше допустит ошибок, тот и победит. А так в последнее время «Спартак» удачно играет с этим соперником. Думаю, это больше фарт и стечение обстоятельств. Такое бывает, что какая-то команда более удобна. Это нормально.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Валерий Гладилин Шамар Николсон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Сентября
14:41
Деменко - о матче «Спартак» - «Динамо»: «Со сложными соперниками «Спартак» всегда проявляет характер»
19 Сентября
23:48
Осинькин: «Когда проигрываешь 0:2, «Спартак» уже самоуверенно чувствует себя»
23:37
Осинькин оценил травму Витюгова
23:28
Станкович: «Жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив»
22:55
Они помогли «Спартаку» себя разгромить: три худших игрока матча Кубка России
22:36
Это уже традиция: третий раз за полтора месяца «Спартак» разгромил «Крылья Советов» 2
22:31
Дуарте сыграл за «Спартак» впервые с мая
22:15
«Крылья Советов» размочили счёт в матче со «Спартаком»
21:30
«Спартак» уже громит «Крылья Советов» после автогола Печенина
21:09
Зобнин удвоил счёт в матче с «Крыльями Советов»
20:51
Николсон не забивал за «Спартак» два года
20:51
«Спартак» повёл на второй минуте матча с «Крыльями Советов»
20:15
«Спартак» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
19:48
Зобнин и Николсон — в стартовом составе «Спартака» на кубковый матч с «Крыльями Советов»
12:38
Ставка и прогноз на матч Спартак — Крылья Советов Кубка России — 19 сентября 2024
09:00
«Спартак» – «Крылья Советов»: Возможные стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России
02:11
Спартак - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Сентября
20:15
Прогноз на точный счёт матча Спартак — Крылья Советов Кубка России — 19 сентября 2024
16:43
Актуальный прогноз и ставка на матч Спартак — Крылья Советов Кубка России — 19 сентября 2024
15:24
Виллиан Жозе наверняка пропустит ближайший матч «Спартака»
17 Сентября
16:09
Песьяков не поможет «Крыльям Советов» в игре со «Спартаком»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов – это не «Реал» Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Сентября
10:55 · Кубок России
Шитов - о голе «Спартаку»: «Всегда приятно забивать команде, которая тебя воспитала»
08:14 · Кубок России
Зиньковский назвал цель «Спартака» в Кубке России
08:09 · Кубок России
Генич назвал вакханалией второй тайм в матче «Химки» - «Локомотив»
07:44 · Кубок России
Артига прокомментировал слухи об увольнении из «Химок»
07:40 · Кубок России
Генич высказался о будущем Артиги после поражения 1:5
07:35 · Кубок России
Круговой обратился к болельщикам ЦСКА
19 Сентября
23:48 · Кубок России
Осинькин: «Когда проигрываешь 0:2, «Спартак» уже самоуверенно чувствует себя»
23:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона прокомментировал гол Шамара за «Спартак» эксклюзив
23:37 · Кубок России
Осинькин оценил травму Витюгова
23:28 · Кубок России
Станкович: «Жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Дуарте сыграл за «Спартак» впервые с мая
22:15 · Кубок России
«Крылья Советов» размочили счёт в матче со «Спартаком»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Шамар показал, что его зря чехлили, а жирный Вилли даже не в заявке»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Как и планировалось, Тороп потихонечку растёт»
21:46 · Кубок России
Ташуев: «Важно было выиграть, чтобы ребята поняли, что они сильные футболисты»
21:39 · Кубок России
Терехов – о «Химках»: «Игроки выходят и возят говно во втором тайме»
21:37 · Кубок России
Илич: «Доволен сегодняшней игрой, доволен тем, как команда играла до самого конца»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Монтес не испугался русских холодов
21:30 · Кубок России
«Спартак» уже громит «Крылья Советов» после автогола Печенина
21:27 · Кубок России
Артига: «Всё дело в психологии, поэтому так получилось»
21:20 · Кубок России
Галактионов отметил недостатки в игре «Локомотива» в первом тайме
21:18 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Мы не хотим рисковать Джикией»
21:14 · Кубок России
Севикян: «Во втором тайме добавили остроты и добились результата»
21:09 · Кубок России
Зобнин удвоил счёт в матче с «Крыльями Советов»
21:05 · Кубок России
Булыкин назвал отличным дебют Монтеса за «Локомотив» эксклюзив
Все новости