Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгромной победе «красно-белых» в кубковом матче над «Крыльями Советов».

- Что больше всего запомнилось в матче «Спартака» с «Крыльями Советов»?

- Самоотдача ребят. Состав был у хозяев смешанный, и ребята доказывали, что готовы конкурировать за место в старте. Мне понравилось, что футболисты старались: Николсон, даже Зобнин начал играть более активно в атаке. С другой стороны, когда такая большая ротация, комбинационную игру показать сложно. Самарцы тоже бились, старались, но «Спартак» был лучше подготовлен и мотивирован. Поэтому победил.

- Шамар Николсон забил мяч. Он еще пригодится «красно-белым»?

- Конечно. Он начал набирать кондиции, получил уверенность, но такие игроки нуждаются в поддержке тренера. Тогда он начнет забивать, потому что у него хорошие данные. Парень крепкий. Для центрального нападающего у него все есть. У Николсона было два момента, один он реализовал. Играл активно.

- «Спартаку» после ухода Соболева как раз и нужен высокий форвард?

- Конечно. В каждой команде нужен такой футболист. И на выезде он необходим, когда нужно отходить в оборону и бороться с защитниками при стандартных положениях.

- Кто из новичков близок к основе: Мангаш, Маркиньос, Абена?

- Мне все понравились. Когда команда играет, все выделяются. Да, суперзвезд уровня Промеса сейчас в «Спартаке» нет. С натяжкой можно выделить Барко, но его надо посмотреть с сильными соперниками.

- Впервые за долгое время на поле появился Дуарте. Какое у вас отношение к этому защитнику?

- Нужен он или нет, мне сложно сказать. Сейчас Литвинова пробуют на эту позицию. Когда будет играть Бабич, у Дуарте мало шансов попасть в стартовый состав. У него очень много конкурентов, к тому наши ребята не слабее него.

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- «Крылья Советов» произвели удручающее впечатление?

- Нет. Команда двигается. Она будет бороться в чемпионате. А в Кубке «Спартак» был сильнее. Он вышел более мотивированным и лучше использовал свои моменты. А самарцы не слабее «Акрона», «Факела» и других. Сейчас там прошла неплохая селекция. Тренер опытный. Он разберется с игроками, как их лучше расставить на поле.

- Следующий матч у «Спартака» с «Динамо». Есть предчувствие, как он сложится?

- Стартовый состав понятен. Что касается игры, сейчас никто особо не выделяется, даже «Зенит». Идет большая ротация футболистов, игры, как таковой, показать никому не удается. Почти все встречи проходят на равных. Явного преимущества ни у кого нет. По началу сезона у всех идет поиск лучшего состава. А что касается предстоящего дерби, в таких встречах нет фаворита. Кто лучше реализует свои моменты и меньше допустит ошибок, тот и победит. А так в последнее время «Спартак» удачно играет с этим соперником. Думаю, это больше фарт и стечение обстоятельств. Такое бывает, что какая-то команда более удобна. Это нормально.

Елена Григорьевская