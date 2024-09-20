Шитов - о голе «Спартаку»: «Всегда приятно забивать команде, которая тебя воспитала»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов пообщался с журналистами после кубкового поединка со столичным «Спартаком», воспитанником которого он является.

«Всегда приятно забивать любой команде. А команде, которая тебя воспитала, вдвойне приятнее. Это как «отдать честь». Огорчаешь голом? Никто не огорчился», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок прошел на московском стадионе «Лукойл Арена». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали разгромную победу со счетом 4:1. После этой встречи «Крылья Советов» лишились шансов на выход в плей-офф турнира, а «Спартак» лидирует с девятью баллами.