Зиньковский назвал цель «Спартака» в Кубке России

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поведал о задачах своей команды в нынешнем розыгрыше Кубка России.
«Рассматривается ли что‑то, кроме трофея? Для «Спартака» не рассматривается. Но сезон длинный, впереди много игр. Кубок пока на групповой стадии. Мы идём от игры к игре», - высказался футболист «красно-белых» в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что накануне «Спартак» сыграл в Кубке России против самарских «Крыльев Советов». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали разгромную победу со счетом 4:1. По итогам четырех туров «народная команда» с девятью баллами лидирует в своей группе.
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