Зиньковский назвал цель «Спартака» в Кубке России

«Рассматривается ли что‑то, кроме трофея? Для «Спартака» не рассматривается. Но сезон длинный, впереди много игр. Кубок пока на групповой стадии. Мы идём от игры к игре», - высказался футболист «красно-белых» в эфире телеканала «Матч ТВ».