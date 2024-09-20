Генич назвал вакханалией второй тайм в матче «Химки» - «Локомотив»

Подмосковные «Химки» в домашнем кубковом матче потерпели разгромное поражение от столичного «Локомотива» со счетом 1:5. Об этой встрече поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Химки» решили пойти на рекорд «Динамо» Загреб? Это что за вакханалия во втором тайме?!» - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.

После этого фиаско подмосковная команда с тремя баллами занимает третье место в своей группе. Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» с 12 очками лидируют.

В следующем матче «Химки» на своем поле встретятся с «Оренбургом» в рамках девятого тура Премьер-лиги.