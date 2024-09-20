Артига прокомментировал слухи об увольнении из «Химок»

Наставник подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о слухах об увольнении с поста главного тренера команды.

«Когда команда не побеждает, начинаются слухи. Вы понимаете, как работают футбол и медиа. Сейчас с хозяином клуба у нас полное доверие, больше прокомментировать никак не могу», - поделился мыслями специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что накануне подмосковная команда на своем поле была разгромлена столичным «Локомотивом» со счетом 1:5.

В рамках девятого тура чемпионата России «Химки» у себя дома примут «Оренбург». Встреча состоится в воскресенье, 22 сентября.