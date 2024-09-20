Генич высказался о будущем Артиги после поражения 1:5

В кубковом матче подмосковные «Химки» разгромно проиграли столичному «Локомотиву» со счетом 1:5. После этого фиаско комментатор Константин Генич высказался о возможном увольнении главного тренера хозяев Франка Артиги.

«Артигу сегодня не отправят домой? Или ещё дадут шанс с Оренбургом?» - гласит сообщение Генича в социальных сетях.

После восьми туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали шесть баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. Следующий поединок подмосковная команда проведет против «Оренбурга» в рамках девятого тура чемпионата страны. Игра пройдет 22 сентября.