Круговой обратился к болельщикам ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой обратился к поклонникам «армейского» клуба после победного поединка против «Краснодара» в Кубке России.

«Всех с очень важной победой», - оставил сообщение российский футболист в социальных сетях.

Напомним, что ЦСКА одержал победу над краснодарцами со счетом 2:0. После этого успеха москвичи с восемью баллами занимают второе место в группе. «Быки», в свою очередь, с девятью очками находятся на первой позиции.

Следующий поединок команда Марко Николича проведет в рамках Премьер-лиги. В девятом туре «армейцам» будет противостоять казанский «Рубин».