Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Осинькин: «Когда проигрываешь 0:2, «Спартак» уже самоуверенно чувствует себя»

19 Сентября 2024 • 23:48 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Крылья Советов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Было что-то сегодня, что вам понравилось в игру «Крыльев»? Что можно выделить со знаком плюс?

- Плюс? В любом случае мы хотя бы извлекли пользу, потому что проверили двух новичков. Наверное, первое впечатление - насколько этот матч позволяет негатив, оно положительное. Есть положительное то, что несмотря на крупный счет, мы тоже играли, делали подходы, у нас были моменты. К сожалению, когда проигрываешь 0:2, «Спартак» уже самоуверенно      чувствует себя. Таким хорошим футболистам, может быть, которые не так часто играют, но они также хотят доказать, что они достойны игры в основном составе, как и наши. Они окрыляются. Честно? Если взять счет, кроме концовки, кроме той части игры, когда уже по счету, по игре много стало понятно. Но не был матч на крупный счет, хотя действительно на нас влияет сыгранность. Наверное, у нас менее сбалансированный состав, чем у соперника. Ну и внутренние какие-то вещи, которые мы знаем, нет смысла обсуждать. В тактическом плане, несмотря на то, что по счету мы играли определенным образом, но не все делали правильно, не все правильно оценивали на поле, будем так говорить.

- Замена Гленна Бейла в перерыве связано с…?

- Это плановая замена. Мы понимаем, что в его состоянии после пропуска достаточно большого, он сейчас сыграл полный матч. Так получилось. Нам нужно было его заменить в матче с «Рубином», но так получилось, что замены мы сделали другие. Здесь в том числе поэтому он сыграл только один тайм.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

Новости по матчу

19 Сентября
23:48
Осинькин: «Когда проигрываешь 0:2, «Спартак» уже самоуверенно чувствует себя»
23:28
Станкович: «Жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив»
22:55
Они помогли «Спартаку» себя разгромить: три худших игрока матча Кубка России
22:36
Это уже традиция: третий раз за полтора месяца «Спартак» разгромил «Крылья Советов» 1
22:31
Дуарте сыграл за «Спартак» впервые с мая
22:15
«Крылья Советов» размочили счёт в матче со «Спартаком»
21:30
«Спартак» уже громит «Крылья Советов» после автогола Печенина
21:09
Зобнин удвоил счёт в матче с «Крыльями Советов»
20:51
Николсон не забивал за «Спартак» два года
20:51
«Спартак» повёл на второй минуте матча с «Крыльями Советов»
20:15
«Спартак» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
19:48
Зобнин и Николсон — в стартовом составе «Спартака» на кубковый матч с «Крыльями Советов»
12:38
Ставка и прогноз на матч Спартак — Крылья Советов Кубка России — 19 сентября 2024
09:00
«Спартак» – «Крылья Советов»: Возможные стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России
02:11
Спартак - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Сентября
20:15
Прогноз на точный счёт матча Спартак — Крылья Советов Кубка России — 19 сентября 2024
16:43
Актуальный прогноз и ставка на матч Спартак — Крылья Советов Кубка России — 19 сентября 2024
15:24
Виллиан Жозе наверняка пропустит ближайший матч «Спартака»
17 Сентября
16:09
Песьяков не поможет «Крыльям Советов» в игре со «Спартаком»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Покер Кейна, три пенальти, 11 (!) голов: «Бавария» деклассировала «Динамо» Загреб в суперсобытийном матче
Спортивные новости
СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
1
2
2.41 3.55 2.72
Видео
Окончен
Химки Химки
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
5
3.90 4.00 1.78
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
4
1
1.40 4.80 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
19 Сентября
23:48 · Кубок России
Осинькин: «Когда проигрываешь 0:2, «Спартак» уже самоуверенно чувствует себя»
23:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона прокомментировал гол Шамара за «Спартак» эксклюзив
23:37 · Кубок России
Осинькин оценил травму Витюгова
23:28 · Кубок России
Станкович: «Жаль, что мы пропустили гол, потому что я в этом отношении достаточно придирчив»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Дуарте сыграл за «Спартак» впервые с мая
22:15 · Кубок России
«Крылья Советов» размочили счёт в матче со «Спартаком»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Шамар показал, что его зря чехлили, а жирный Вилли даже не в заявке»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Как и планировалось, Тороп потихонечку растёт»
21:46 · Кубок России
Ташуев: «Важно было выиграть, чтобы ребята поняли, что они сильные футболисты»
21:39 · Кубок России
Терехов – о «Химках»: «Игроки выходят и возят говно во втором тайме»
21:37 · Кубок России
Илич: «Доволен сегодняшней игрой, доволен тем, как команда играла до самого конца»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Монтес не испугался русских холодов
21:30 · Кубок России
«Спартак» уже громит «Крылья Советов» после автогола Печенина
21:27 · Кубок России
Артига: «Всё дело в психологии, поэтому так получилось»
21:20 · Кубок России
Галактионов отметил недостатки в игре «Локомотива» в первом тайме
21:18 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Мы не хотим рисковать Джикией»
21:14 · Кубок России
Севикян: «Во втором тайме добавили остроты и добились результата»
21:09 · Кубок России
Зобнин удвоил счёт в матче с «Крыльями Советов»
21:05 · Кубок России
Булыкин назвал отличным дебют Монтеса за «Локомотив» эксклюзив
20:51 · Россия. Премьер-лига
Николсон не забивал за «Спартак» два года
20:51 · Кубок России
«Спартак» повёл на второй минуте матча с «Крыльями Советов»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Глушаков высказался о конфликте с Артигой
20:15 · Кубок России
«Спартак» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
20:09 · Кубок России
Генич отреагировал на высокую результативность в матче «Химки» - «Локомотив»
20:05 · Кубок России
Сулейманов забил пятый гол «Локомотива» в ворота «Химок»
Все новости