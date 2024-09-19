Осинькин: «Когда проигрываешь 0:2, «Спартак» уже самоуверенно чувствует себя»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Было что-то сегодня, что вам понравилось в игру «Крыльев»? Что можно выделить со знаком плюс?

- Плюс? В любом случае мы хотя бы извлекли пользу, потому что проверили двух новичков. Наверное, первое впечатление - насколько этот матч позволяет негатив, оно положительное. Есть положительное то, что несмотря на крупный счет, мы тоже играли, делали подходы, у нас были моменты. К сожалению, когда проигрываешь 0:2, «Спартак» уже самоуверенно чувствует себя. Таким хорошим футболистам, может быть, которые не так часто играют, но они также хотят доказать, что они достойны игры в основном составе, как и наши. Они окрыляются. Честно? Если взять счет, кроме концовки, кроме той части игры, когда уже по счету, по игре много стало понятно. Но не был матч на крупный счет, хотя действительно на нас влияет сыгранность. Наверное, у нас менее сбалансированный состав, чем у соперника. Ну и внутренние какие-то вещи, которые мы знаем, нет смысла обсуждать. В тактическом плане, несмотря на то, что по счету мы играли определенным образом, но не все делали правильно, не все правильно оценивали на поле, будем так говорить.

- Замена Гленна Бейла в перерыве связано с…?

- Это плановая замена. Мы понимаем, что в его состоянии после пропуска достаточно большого, он сейчас сыграл полный матч. Так получилось. Нам нужно было его заменить в матче с «Рубином», но так получилось, что замены мы сделали другие. Здесь в том числе поэтому он сыграл только один тайм.