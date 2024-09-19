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Осинькин оценил травму Витюгова

19 Сентября 2024 • 23:37 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Максим Витюгов покинул поле из-за повреждения. Судя по всему, оно очень серьезное. Узнали ли уже характер повреждения?

- Сейчас невозможно пока ответить. Дай бог, чтобы было полегче, но да, есть опасения. Давайте лучше не загадывать и пожелаем ему здоровья. Все очень переживают. Честно говоря, Макс в этом матче был одним из лучших у нас, если так можно сказать. Хорошая игра с его стороны. Дай бог ему здоровья.

- Было ощущение после этой травмы, что все закончилось на поле уже.

- Счет 3:1, но на 78-й минуте мы делаем пятую замену. Примерно так думали, чтобы люди у нас побольше поиграли, выходили не на 3-5 минут. Делаем последнюю замену, а на 79-й - к сожалению, буквально в следующей атаке Максим получает травму. В меньшинстве доминировать над «Спартаком»?.. Иногда психология так работает, что если бы было преимущество у «Спартака» в один мяч, можно было на что-то надеяться, но когда два и в меньшинстве… Это уже бывает просто чудо, чудо или такое очень серьезное стечение обстоятельств. Тут же в меньшинстве добавилось еще удаление Печенина. И гол добавился, к сожалению. 

- В начале матча что это было - два момента у «Спартака» и один гол?

- И такой же ни из чего, но сами виноваты. Очень быстрый и второй мяч, не знаю.

- Это следствие несыгранности пока этого состава, этих сочетаний.

- Знаете, здесь есть моменты несыгранности и есть моменты индивидуальные, которые я не буду здесь обсуждать.

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